Азербайджан и Организация Объединенных Наций рассмотрели перспективы реализации совместных инициатив в области устойчивого развития.

Об этом министр экономики Микаил Джаббаров написал в соцсети X по итогам встречи с постоянным координатором ООН в Азербайджане Дмитро Шлапаченко.

По словам министра, стороны обсудили нынешнее состояние сотрудничества и приоритеты на следующем этапе, уделив внимание переходу к зеленой экономике, цифровой трансформации, диверсификации экономики, развитию предпринимательства и человеческого капитала.