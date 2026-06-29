DÇ-də atışma - Ölən və yaralanan var
ABŞ-də dünya çempionatının oyunlarını izləmək üçün qurulmuş azarkeş zonasında atışma olub.
1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, San-Xose şəhərindəki San-Pedro meydanında baş verən hadisə zamanı bir nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb.
Polis hadisə barədə açıqlama verib: “Bir zərərçəkən hadisə yerində ölüb, ikinci zərərçəkən isə həyati təhlükə yaradan xəsarətlərlə yerli xəstəxanaya çatdırılıb”.
Həmçinin hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaya başlayıb.
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