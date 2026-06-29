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DÇ-də atışma - Ölən və yaralanan var

First News Media13:11 - Bu gün
DÇ-də atışma - Ölən və yaralanan var

ABŞ-də dünya çempionatının oyunlarını izləmək üçün qurulmuş azarkeş zonasında atışma olub.

 1news.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, San-Xose şəhərindəki San-Pedro meydanında baş verən hadisə zamanı bir nəfər ölüb, bir nəfər xəsarət alıb. 

Polis hadisə barədə açıqlama verib: “Bir zərərçəkən hadisə yerində ölüb, ikinci zərərçəkən isə həyati təhlükə yaradan xəsarətlərlə yerli xəstəxanaya çatdırılıb”.

Həmçinin hüquq-mühafizə orqanları araşdırmaya başlayıb. 

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