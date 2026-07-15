 Netanyahu ABŞ-yə gedir: Türkiyəyə F-35-lərlə bağlı Trampla görüşəcəyi iddia olunur | 1news.az | Xəbərlər
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Netanyahu ABŞ-yə gedir: Türkiyəyə F-35-lərlə bağlı Trampla görüşəcəyi iddia olunur

First News Media12:23 - Bu gün
Netanyahu ABŞ-yə gedir: Türkiyəyə F-35-lərlə bağlı Trampla görüşəcəyi iddia olunur

İsrailin Baş naziri Benyamin Netanyahu bu həftəsonu ABŞ-yəsəfər edəcək.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin yüksəkvəzifəli rəsmilərinə istinadən İsrail KİV-i məlumat yayıb.

Məlumata görə, Netanyahu şənbə günü ABŞ Prezidenti Donald Trampla görüşəcək. İddialara əsasən, görüşdə əsas mövzulardan biri Türkiyəyə F-35 qırıcılarının mümkün satışı olacaq. Bildirilir ki, İsrail tərəfi Vaşinqtonu bu satışdan imtina etməyə razı salmağa çalışacaq. Əgər buna nail olmaq mümkün olmasa, Təl-Əviv administrasiyası ən azı Türkiyəyə F-35-lərin texniki imkanları məhdudlaşdırılmış versiyalarının təqdim edilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərəcək.

Bu arada İsrailin maliyyə naziri Bezalel Smotriç də ölkəsinin Türkiyəyə F-35 qırıcılarının verilməsinə qarşı olduğunu təsdiqləyib.

O, "Yedioth Ahronoth" qəzetinə müsahibəsində ABŞ administrasiyası ilə bu məsələ ətrafında intensiv danışıqlar apardıqlarını bildirib. Nazirin sözlərinə görə, İsrail F-35-lərin Türkiyəyə satışının qarşısını almaq üçün həm açıq şəkildə, həm də pərdəarxası diplomatik kanallar vasitəsilə ciddi səylər göstərir.

"Ərdoğanın oyunun qaydalarını dəyişə biləcək silahlara çıxış əldə etməsinə imkan verilməməlidir", – deyə Smotriç bildirib.

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