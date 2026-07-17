 Bakıda 5 istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib | 1news.az | Xəbərlər
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Cəmiyyət

Bakıda 5 istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

First News Media08:52 - Bu gün
Bakıda 5 istiqamətdə nəqliyyatın hərəkəti çətinləşib

Paytaxtın bu küçə və prospektlərində sıxlıq müşahidə olunur.

1news.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

1. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

2. Bakı-Sumqayıt şosesi, “20 Yanvar” metro stansiyası istiqamətində;

3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

5. Tbilisi prospekti, “20 Yanvar” metro stansiyasından mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

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