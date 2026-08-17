 Azərbaycanın Ermənistana 7 aylıq ixracının dəyəri açıqlanıb | 1news.az | Xəbərlər
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Siyasət

Azərbaycanın Ermənistana 7 aylıq ixracının dəyəri açıqlanıb

First News Media10:39 - Bu gün
Azərbaycanın Ermənistana 7 aylıq ixracının dəyəri açıqlanıb

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan Ermənistana 17 milyon 372 min ABŞ dolları dəyərində mal ixrac edib.

Bu barədə 1news.az-a Dövlət Gömrük Komitəsindən bildirilib.

7 ay ərzində Azərbaycanın Ermənistandan dolayı yolla idxalının dəyəri isə cəmi 960 ABŞ dolları təşkil edib. Ötən ay bu ölkədən idxal olmayıb.

Bu ilin yanvar-iyul aylarında Azərbaycan xarici ölkələrlə 29 milyard 216 milyon ABŞ dolları dəyərində ticarət əməliyyatı aparıb. Bu, ötən ilin eyni dövrünə nisbətən 1,3 % çoxdur.

Xarici ticarət dövriyyəsinin 19 milyard 336 milyon ABŞ dolları ixracın, 9 milyard 881 milyon ABŞ dolları isə idxalın payına düşüb. Son 1 ildə ixrac 27 % artıb, idxal isə 27,4 % azalıb. Son nəticədə xarici ticarətdə 9 milyard 455 milyon dollarlıq müsbət saldo yaranıb. Bu da illik müqayisədə 5,9 dəfə çoxdur.

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