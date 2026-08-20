 Həsən Əliyev–“Koroğlu” yolunda fasilənin səbəbi nədir? – Anar Nəcəflidən AÇIQLAMA | 1news.az | Xəbərlər
На русском
Mövqe

Həsən Əliyev–“Koroğlu” yolunda fasilənin səbəbi nədir? – Anar Nəcəflidən AÇIQLAMA

Qafar Ağayev10:47 - Bu gün
Həsən Əliyev–“Koroğlu” yolunda fasilənin səbəbi nədir? – Anar Nəcəflidən AÇIQLAMA

Bakı şəhərində nəqliyyat axınının yaxşılaşdırılması məqsədilə Həsən Əliyev küçəsindən Ziya Bünyadov prospektinə paralel olaraq "Koroğlu" metro stansiyasına qədər yeni avtomobil yolunun tikintisinə iki ildən artıqdır başlanılıb.

Yolun müəyyən hissələrində müxtəlif işlər görülsə də, son dövrlərdə tikinti işlərinin dayandığı müşahidə olunur. Bu isə ərazidə hərəkət edən sürücülər və sakinlər üçün müəyyən çətinliklər yaradır.

Bəs görəsən, Həsən Əliyev küçəsindən "Koroğlu" metro stansiyası istiqamətində çəkilən yeni avtomobil yolunda işlər hazırda hansı mərhələdədir? Tikinti işlərinin dayandırılmasının və ya ləngiməsinin əsas səbəbi nədir? İşlərin nə vaxt bərpa olunması və yolun nə zaman tam şəkildə istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur?

Məsələ ilə bağlı 1news.az-ın suallarına cavab verən Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Anar Nəcəfli deyib ki, Koroğlu–Həsən Əliyev istiqamətində həyata keçirilən işlər Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiq etdiyi "Bakı şəhərində və ətraf ərazilərdə nəqliyyat infrastrukturunun təkmilləşdirilməsinə dair 2025–2030-cu illər Dövlət Proqramı" çərçivəsində icra olunan iri yol infrastrukturu layihəsinin tərkib hissəsidir.

"Layihə çərçivəsində uzunluğu təxminən 4 kilometr olan yeni avtomobil yolunun, həmçinin 4 tunelin və 3 yeraltı piyada keçidinin inşası nəzərdə tutulub. İşlər təsdiq edilmiş layihə və tikinti qrafikinə uyğun mərhələli şəkildə həyata keçirilir".

Anar Nəcəfli

O, bildirib ki, hazırda ictimaiyyətin diqqətini çəkən ərazidə texniki fasilə verilib.

"Bu, layihənin dayandırılması və ya icrasında hər hansı gecikmənin olması anlamına gəlmir. Belə iri infrastruktur layihələrində tikinti prosesinin ayrı-ayrı sahələr üzrə mərhələli təşkili, texnoloji ardıcıllığın qorunması, mühəndis-kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi və digər texniki zərurətlər səbəbindən müəyyən hissələrdə müvəqqəti fasilələrin yaranması normal təcrübədir.

Layihənin digər hissələrində tikinti-quraşdırma işləri qrafikə uyğun şəkildə davam etdirilir və ümumi icra prosesində hər hansı yubanma yoxdur. Yaxın müddətdə qeyd olunan ərazidə də işlərin növbəti mərhələsinə başlanılması nəzərdə tutulur.

Bir daha bildiririk ki, layihə təsdiq olunmuş iş qrafikinə uyğun icra edilir və nəzərdə tutulan müddətlər çərçivəsində davam etdirilir" – deyə Anar Nəcəfli əlavə edib.

Qeyd edək ki, ötən gün sosial şəbəkələrdə və bəzi saytlarda Anar Nəcəflinin Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) Mətbuat Xidmətinin rəhbəri vəzifədən azad olunması ilə bağlı məlumatlar dərc olunmuşdu. Anar Nəcəfli işdən ayrılması ilə bağlı sualımıza cavab olaraq, "Yollarla bağlı sorğunuz varsa buyurun" deyib. 

Paylaş:
419

Aktual

Rəsmi

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Rəsmi

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Rəsmi

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Cəmiyyət

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Mövqe

Həsən Əliyev–“Koroğlu” yolunda fasilənin səbəbi nədir? – Anar Nəcəflidən AÇIQLAMA

Tələbələrin Bakıya axını kirayə bazarını canlandırdı: qiymətlər nə qədər artacaq? - AQC sədri ilə MÜSAHİBƏ

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Rusiyalı ekspertlərin Azərbaycanla bağlı çağırışları: Belə davranışların qarşısı ən sərt formada alınmalıdır - ŞƏRH

Redaktorun seçimi

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

FIFA sazişinin uğursuzluğu varlı Avropa ilə inkişaf etməkdə olan ölkələr arasındakı parçalanmanı üzə çıxardı

Bank of Baku: borc hesabına artım, əriyən kredit gəlirliliyi və səhmdarlara artan ödənişlər

“AFB Bank”, “Yelo Bank” və “AccessBank”: İyun ayında Mərkəzi Bankın antireytinqinə yeni üçlük başçılıq edir

Azərbaycanın Türkiyədəki səfiri təyin olunan Rəşad Aslanov kimdir? - DOSYE

Sizin üçün xəbərlər

“Kütləvi dezinformasiya silahı”: CNN ABŞ məhkəməsində Bakı qarşısında cavab verəcək

Yeganə Hacıyeva: “Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin pisləşməsində maraqlı olan qruplar var”

Tələbələrin Bakıya axını kirayə bazarını canlandırdı: qiymətlər nə qədər artacaq? - AQC sədri ilə MÜSAHİBƏ

Rusiyalı ekspertlərin Azərbaycanla bağlı çağırışları: Belə davranışların qarşısı ən sərt formada alınmalıdır - ŞƏRH

Son xəbərlər

Azərbaycanın uçuş coğrafiyası genişləndiriləcək

Bu gün, 17:54

İlham Nəsirov nazirlikdəki vəzifəsindən azad olundu

Bu gün, 17:34

Abşeronda 6 avtomobildən oğurluq edən şəxs saxlanıldı

Bu gün, 17:33

Göyçayda kişi ot tayasından yıxıldı, pres altında qalaraq öldü

Bu gün, 17:25

Nazirlikdən rezidenturaya qəbul olunanlara MÜRACİƏT

Bu gün, 17:15

Göyçayda kişi idman edərkən həyatını itirdi

Bu gün, 17:14

Azərbaycanla vizasız gediş-gəliş rejimi tətbiq olunan ölkələrin sayı artırılacaq

Bu gün, 16:51

“Rəqəmsal səyyah” viza altnövü təsis ediləcək

Bu gün, 16:32

Prezident turizmin inkişafı ilə bağlı yeni Dövlət Proqramını təsdiqləyib

Bu gün, 16:24

Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı, İnvestisiyaların və İxracın Təşviqi Agentliyinin Əsasnaməsi təsdiqlənib

Bu gün, 16:14

Əziz Əliyevin 130 illiyi qeyd ediləcək - Prezidentdən SƏRƏNCAM

Bu gün, 15:59

İsmayıllıda ağır qəza: Biri körpə olmaqla 2 nəfər ölüb

Bu gün, 15:37

Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi başlayıb

Bu gün, 15:28

“Müsəlman olub” deyilirdi – Roberto Karlosdan açıqlama

Bu gün, 15:14

Lisey və gimnaziyalara qəbul olanların NƏZƏRİNƏ: Bu tarixə qədər sənəd təqdim edilməlidir

Bu gün, 14:57

Baş Prokurorluq Rasim Həsənov ilə bağlı verilən hökmə protest verəcək - YENİLƏNİB

Bu gün, 14:25

Bakıda uşaq xəstəxanasında antisanitar vəziyyət - FOTO

Bu gün, 14:20

İstanbulda tramvay relsdən çıxıb

Bu gün, 13:55

Şəmkirdə faciə: 14 yaşlı oğlan ov tüfəngindən açılan atəşdən ölüb

Bu gün, 13:09

Azərbaycanın bu şəhərində maaş Bakıdan yüksəkdir

Bu gün, 12:49
Bütün xəbərlər