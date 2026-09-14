Prezidentin sosial media hesablarında "SABAH.city" ilə bağlı video paylaşılıb
Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan "SABAH.city" innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirakına dair video paylaşılıb.
1news.az paylaşımı təqdim edir:
Prezident İlham Əliyev “https://t.co/NXQi12y3Gg” innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirak edib.https://t.co/f5fdrqA0zm pic.twitter.com/GeAKg7fWJw— İlham Əliyev (@azpresident) September 14, 2026
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