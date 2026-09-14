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Prezidentin sosial media hesablarında "SABAH.city" ilə bağlı video paylaşılıb

First News Media15:08 - Bu gün
Prezidentin sosial media hesablarında "SABAH.city" ilə bağlı video paylaşılıb

Prezident İlham Əliyevin sosial media hesablarında Bakıda Elm və Təhsil Nazirliyinin Yüksək Texnologiyalar Parkında qurulan "SABAH.city" innovasiya şəhərciyinin birinci mərhələsinin açılışında iştirakına dair video paylaşılıb.

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