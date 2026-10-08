 Səudiyyə Ərəbistanında iki hava limanına hücum: 3 ölü, 36 yaralı | 1news.az | Xəbərlər
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Səudiyyə Ərəbistanında iki hava limanına hücum: 3 ölü, 36 yaralı

Oksana Orucova09:27 - Bu gün
Səudiyyə Ərəbistanında iki hava limanına hücum: 3 ölü, 36 yaralı

Səudiyyə Ərəbistanında Əbha və Kral Xalid beynəlxalq hava limanlarına edilən hücumlar nəticəsində 3 nəfər ölüb, 36 nəfər yaralanıb.

1news.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Əbha hava limanına hücumda Mərakeş və Əlcəzair vətəndaşı olan iki qadın həyatını itirib, 28 nəfər yaralanıb. Ər-Riyaddakı Kral Xalid hava limanına hücumda isə Sudan vətəndaşı bir nəfər ölüb, 8 nəfər yaralanıb.

Səudiyyə Ərəbistanının rəhbərlik etdiyi Ərəb Koalisiyasının sözçüsü Türki əl-Maliki bildirib ki, Ər-Riyada hücumda istifadə edilən ballistik raket buraxılış qurğusu Yəmənin paytaxtı Sənada məhv edilib.

İranın dəstəklədiyi husilər Ər-Riyad və Əbha hava limanlarını ballistik raket və pilotsuz uçuş aparatları ilə hədəf aldıqlarını açıqlayıblar.

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