Курс биткоина опустился ниже 56 тысяч долларов, подешевев примерно на 10 процентов за сутки. Это самый низкий уровень с сентября 2024 года.

Как сообщает Walt News, криптовалюта растеряла весь рост за два года.

От рекордного значения выше 126 тысяч долларов биткоин потерял более половины стоимости, в том числе около 30 процентов за месяц.

Общая капитализация рынка криптовалют опустилась ниже 2 триллионов долларов. За сутки на рынке ликвидировано позиций более чем на 1,5 миллиарда долларов, преимущественно длинных.