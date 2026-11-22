Сегодня исполняется 97 лет Масуме Меликовой, старейшему преподавателю вуза в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az, она с 1968 года работает в Бакинском государственном университете (БГУ).

В настоящее время педагог заведует кафедрой теории государства и права.

В 1989 году М.Меликова стала первой женщиной-правоведом, избранной членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

В 2009 году она была удостоена персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики.

Масума Меликова также награждена почётным дипломом Президента Азербайджана и юбилейной медалью «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».