Старейшему преподавателю вуза в Азербайджане исполнилось 97 лет
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Сегодня исполняется 97 лет Масуме Меликовой, старейшему преподавателю вуза в Азербайджане.
Как сообщает 1news.az, она с 1968 года работает в Бакинском государственном университете (БГУ).
В настоящее время педагог заведует кафедрой теории государства и права.
В 1989 году М.Меликова стала первой женщиной-правоведом, избранной членом-корреспондентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
В 2009 году она была удостоена персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики.
Масума Меликова также награждена почётным дипломом Президента Азербайджана и юбилейной медалью «100-летие Гейдара Алиева (1923-2023)».
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