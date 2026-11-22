Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева поделилась в своем официальном Instagram-аккаунте публикацией в связи с открытием уголка Баку и зоны азербайджанской кухни в Ханойском колледже торговли и туризма.

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Отметим, что в уголке Баку представлены макет Девичьей башни, изображения Дворца Ширваншахов, Ичеришехер, Центра Гейдара Алиева, "Пламенных башен", Бакинской бухты.

Кулинарная зона послужит популяризации азербайджанской кухни. Здесь также будут проходить тренинги по азербайджанской кулинарии для студентов колледжа.