С 22 ноября 2026 года вступает в силу безвизовый режим между Азербайджаном и Иорданией для граждан обеих стран, имеющих общегражданские паспорта.

Как сообщили 1news.az в Государственной миграционной службе (ГМС) Азербайджана, данное решение принято в рамках укрепления сотрудничества между двумя государствами и в целях развития туристических связей.

Согласно новым правилам, владельцы действительных общегражданских паспортов Азербайджана и Иордании могут въезжать на территорию другой страны, выезжать из нее и следовать транзитом без оформления визы. Разрешенный срок пребывания составляет не более 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Отметим, что иностранцы, временно находящиеся на территории Азербайджана более 15 дней, должны быть зарегистрированы по месту пребывания в соответствии с требованиями Миграционного кодекса. Наряду с этим, при наличии оснований, предусмотренных законодательством, иностранцы до истечения срока временного пребывания могут продлить его или получить разрешение на временное проживание в центрах ASAN xidmət или дистанционно, перейдя в раздел «Электронные услуги» на официальном интернет-сайте ГМС.