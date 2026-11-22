Представители Республиканской партии в Сенате США готовы выступить против утверждения как минимум двух кандидатов президента Дональда Трампа на руководящие должности в Пентагоне.

Как передает 1news.az, об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

Речь идет об Остине Дамере, выдвинутом на пост директора по стратегии, планированию и потенциалу в Управлении политики Пентагона, и Алексе Велес-Грине, которого предложили назначить заместителем руководителя этого подразделения.

Несмотря на продолжительные усилия вашингтонской администрации, ни один из кандидатов не заручился необходимой поддержкой сенаторов. По данным источников издания, их фамилии не будут включены в окончательный список претендентов, который Сенат намерен рассмотреть до конца текущего года.

Ситуацию осложняет и предстоящая смена контроля над Конгрессом: демократы, которые получат большинство в январе 2027 года, также не готовы поддержать эти назначения. Как отмечают собеседники газеты, отсутствие договоренности с республиканцами вызвало недовольство в Пентагоне.

Как пишет WP, у администрации Трампа остается около шести недель до перехода Конгресса под контроль демократов. За это время Белому дому предстоит решить ряд вопросов в оборонной сфере, в том числе продвинуть планы по выделению оборонного бюджета в размере $1,5 млрд.

Кроме того, администрации необходимо добиться утверждения кандидатур Хунга Као на пост командующего Военно-морскими силами США и генерала Стива ЛаНива на должность начальника штаба Сухопутных войск.