Девять человек пострадали при стрельбе на вечеринке в Калифорнии
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Девять человек получили ранения в результате стрельбы на вечеринке в округе Туларе в Калифорнии.
Как передает 1news.az, об этом сообщил местный канал ABC News KFSN со ссылкой на офис местного шерифа.
Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу по местному времени на частной вечеринке в Стратморе, которая собрала около 100 человек.
По предварительной информации, все пострадавшие госпитализированы, двое из них находятся в критическом состоянии.
Расследование по факту продолжается, устанавливается точное число пострадавших.
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