При вчерашней атаке со стороны Ирана на Бахрейн пострадали не менее двух человек.

Как передает 1news.az, об этом в воскресенье сообщило Министерство внутренних дел королевства в соцсети Х.

"В результате ... иранских атак на Бахрейн вчера гражданин страны с инвалидностью получил ранения и находится в стабильном состоянии, а также был ранен проживающий в стране гражданин Пакистана, который находится в критическом состоянии. Оба проходят лечение в больнице", - отмечается в публикации.

Ранее в Корпусе стражей исламской революции Ирана заявили о нанесении ударов по американским базам в городах Эр-Рифа и Авали в Бахрейне. Однако, по данным МВД королевства, удар пришелся по гражданскому промышленному объекту, в котором произошел пожар.