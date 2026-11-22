Нидерландский пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Лас-Вегаса — 21-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Как передает 1news.az, второе место занял британский гонщик "Макларена" Ландо Норрис, а тройку призеров замкнул его напарник по команде австралиец Оскар Пиастри.

Следующий этап чемпионата мира — Гран-при Катара — пройдет с 27 по 29 ноября.

Проверка результатов подтверждает победу Макса Ферстаппена. Согласно The Guardian, гонка состояла из 50 кругов и сопровождалась несколькими авариями и выездом автомобиля безопасности. Ландо Норрис финишировал вторым, Оскар Пиастри — третьим.