Причинами рекордного роста заболеваемости корью в мире стали сбои в программах вакцинации в годы пандемии COVID-19, дезинформация и отказ от прививок, урезание расходов на здравоохранение после финансового кризиса и резкое сокращение помощи беднейшим странам.

Как передает 1news.az, об этом пишет Financial Times со ссылкой на специалистов.

Поводом для публикации статьи стал пресс-релиз ЮНИСЕФ о ситуации с заболеваемостью корью в США, Мексике и Боливии. В нем говорилось, что независимая комиссия Панамериканской организации здравоохранения (PAHO), заседавшая 10-13 ноября, лишила США, Мексику и Боливию статуса территорий, свободных от кори. Ранее статус также потеряли Великобритания, Испания и Канада.

Этот статус утрачивается, когда один и тот же генотип вируса циркулирует в стране без перерыва 12 месяцев или дольше. Газета обращает внимание на то, что корь все чаще появляется в государствах со средним и высоким уровнем дохода, хотя эффективная вакцина против нее существует более 60 лет.

Медицинский антрополог Бен Касстан-Дабуш, изучающий проблемы мирового здравоохранения, пояснил изданию, что падение охвата прививками от кори, паротита и краснухи в богатых странах совпадает по времени с сокращением бюджетных расходов в рамках жесткой экономии после 2010 года.

По его словам, нехватка денег на здравоохранение сузила возможности для просветительской работы и общения с людьми разными способами, а программы поддержки семей урезали в Великобритании и Италии.

По данным ЮНИСЕФ, в США за год было зарегистрировано более 5 400 заболевших корью, это максимальный показатель с 1991 года. Среди них 96% либо не прививались, либо не сообщили о вакцинации. На детей младше пяти лет пришлось 18%.

В Мексике выявили более 13 900 случаев кори, это худший показатель с эпидемии 1989-1990 годов. В Боливии подтверждено более 100 заражений - впервые за 20 с лишним лет, на протяжении которых корь в стране не распространялась.

"Мы видим случаи кори там, где болезнь была под контролем, и дети расплачиваются за это", - заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Расселл. По ее словам, вакцина от кори спасла почти 59 млн жизней с 2000 года, и терять эти достижения недопустимо. При этом в организации отмечают, что вспышки можно остановить, а утраченный статус восстановить.

Корь - это острая вирусная инфекция, которая передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Болезнь может вызвать осложнения, такие как пневмония и воспаление мозга, и привести к летальному исходу. По данным ВОЗ, в 2024 году в мире от кори умерли 95 000 человек, в основном непривитые или недостаточно привитые дети в возрасте до пяти лет.