В хорватском Порече завершился четвертьфинал чемпионата Европы по боксу U-23.

Как сообщает 1news.az, во второй день этапа еще два члена сборной Азербайджана вышли в полуфинал.

Билалхабаши Назаров (50 кг) одолел Филипа Хорвата (Чехия) со счетом 5:0 (30:27, 30:27, 30:27, 29:28, 30:27). Двукратный чемпион Европы в полуфинале сразится с Давидом Захари (Израиль).

Зидан Гунбатов (55 кг) одержал победу над Николой Максимовичем (Сербия) со счетом 5:0 (29:28, 30:27, 30:27, 30:27, 30:27). На пути к финалу Гунбатов встретится с Кристофером Иппократом (Франция).

Таким образом, число наших боксеров, вышедших в полуфинал и обеспечивших себе как минимум бронзовые медали, возросло до 4. Ранее в полуфинал вышли Мухаммедали Аширалиев (60 кг) и Ниджат Алырзаев (70 кг).

Отметим, что полуфинальные бои состоятся сегодня, а финальные — 24 ноября.