Окружной суд Гааги вынес предварительное постановление, запрещающее компании BYD продавать на территории Евросоюза модель Ti7: по выводу судьи, экстерьер китайского внедорожника нарушает авторские права концерна Jaguar Land Rover, так как воспроизводит характерные узнаваемые элементы облика Land Rover Defender.

Как сообщает Reuters, запрет на продажи вступит в силу 28 ноября 2026 года.

Поводом для иска стал анонс на британском сайте BYD, где компания открыла прием заказов на Ti7 с началом поставок в январе 2027 года. В Китае этот автомобиль продается с 2025 года под названием FangChengBao Ti7. Эксперты и автомобильные издания отмечают, что сходство с британским внедорожником проявляется в угловатом силуэте с плоской крышей, вертикальных пропорциях кузова, оформлении двери багажника, квадратных колесных арках и глухой панели в цвет кузова за задними пассажирскими дверями.

На время основного судебного разбирательства по делу об интеллектуальной собственности суд также запретил BYD собирать эту модель на новом заводе в Венгрии, запуск массового производства на котором намечен на начало 2027 года. При этом судья постановил, что юрисдикция суда не распространяется на британское подразделение китайской компании.

В BYD заявили, что категорически не согласны с вердиктом и намерены его обжаловать. Представители марки настаивают, что облик Ti7 является полностью самостоятельной разработкой и не нарушает прав JLR.

Ранее в ноябре 2026 года этот же суд в Гааге постановил, что все доказательства, изъятые в ходе обысков в европейских офисах BYD, не подлежат рассмотрению и должны быть уничтожены.

От исхода судебной тяжбы зависит дальнейшая стратегия китайской компании в регионе. За девять месяцев 2026 года продажи бренда в Европе выросли более чем вдвое и превысили 280 тысяч автомобилей, что позволило ему обойти Ford, Tesla и Nissan.

Land Rover Defender

BYD Ti7