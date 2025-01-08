Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО
Стороны достигли примирения в нотариальном порядке.
Об этом сообщает Qafqazinfo.az, отмечая, что охранник частной клиники Нуреддин Джалилов и народный артист Агаддаш Агаев выразили сожаление о произошедшем инциденте.
В соглашении участвовал адвокат А.Агаева Асим Аббасов, документ был передан в суд, где начинается очередное судебное заседание по нашумевшему делу - отметим, что наряду с А.Агаевым, участником инцидента также является Нуреддин Джалилов; оба обвиняются в хулиганстве.
Читайте по теме:
Агададаш Агаев подал в суд на клинику, в охранника которой метнул топором – ВИДЕО
В суде требуют ужесточить обвинение Агададашу Агаеву – ФОТО – ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
498