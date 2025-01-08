Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО

Стороны достигли примирения в нотариальном порядке.

Об этом сообщает Qafqazinfo.az, отмечая, что охранник частной клиники Нуреддин Джалилов и народный артист Агаддаш Агаев выразили сожаление о произошедшем инциденте.

В соглашении участвовал адвокат А.Агаева Асим Аббасов, документ был передан в суд, где начинается очередное судебное заседание по нашумевшему делу - отметим, что наряду с А.Агаевым, участником инцидента также является Нуреддин Джалилов; оба обвиняются в хулиганстве.

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