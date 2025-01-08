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Инициативная группа Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан распространила заявление

First News Media19:30 - Сегодня
Инициативная группа Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан распространила заявление

Инициативная группа Милли Меджлиса Азербайджанской Республики по возвращению в Западный Азербайджан распространила заявление.

Об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

В заявлении говорится: «Как известно, конфликт, который начала Армения в 1987 году, причинил беспрецедентные страдания азербайджанскому народу. В результате захватнической политики Армении более миллиона азербайджанцев были вынуждены покинуть родные края. Превращение азербайджанцев в беженцев и вынужденных переселенцев было не побочным последствием конфликта, а результатом целенаправленной этнической чистки, осуществленной Арменией.

В корне этих преступлений лежит расизм, глубоко укоренившийся в политической среде Армении. В Армении расизм институционализирован как государственная политика. Это государство систематически проводило тотальную этническую чистку на своей территории и на азербайджанских землях, которые оно держало под оккупацией на протяжении тридцати лет. Кроме того, Армения полностью уничтожила культурное наследие азербайджанцев на этих территориях, разграбила природные ресурсы, государственную и частную собственность Азербайджана, а также целенаправленно загрязнила азербайджанские территории большим количеством мин.

Только идеология, основанная на расовой ненависти, радикальном национализме и насильственном экстремизме, могла привести к совершению столь широкомасштабных и беспощадных преступлений.

Появившаяся видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна 23 июля 1993 года вновь подтверждает это. В этом выступлении Тер-Петросян назвал «историческим достижением» этническую чистку азербайджанцев из Армении и оккупированных территорий Азербайджана. Приводим его заявление как есть: ««Армения и Нагорный Карабах решили проблему, которую армянский народ не мог решить более 600 лет. Армения и Нагорный Карабах полностью очищены от чуждых наций. Повторяю, это была 600-летняя проблема и значимость этого армянский народ будет ощущать еще как минимум 600 лет. Представьте, если бы сегодня в Армении было 180 тысяч представителей чуждой нации, как это было в 1988 году, то сегодня у нас не было бы государства. Мы не смогли бы защитить Зангезур, наши северо-восточные районы, побережье Севана. Даже здесь возникло бы несколько автономий. Помните, что в трех районах азербайджанцы составляли большинство - Варденис, Масис и Амасия. В Зангезуре их было чрезмерно много. Теперь эта проблема решена».

Это заявление, сделанное Левоном Тер-Петросяном в качестве президента и представляющее оккупацию и этнические чистки, осуществленные во время его правления, как государственную политику, однозначно доказывает ответственность Армении как государства за упомянутые преступления, а также систематическое и организованное совершение этих преступлений.

Следует отметить, что независимо от того, кто находится у власти в Армении, эта политика остается неизменной. Преемник Левона Тер-Петросяна, экс-президент, жестокий военный преступник Роберт Кочарян, пропагандировал такие расистские идеи, как «этническая и генетическая несовместимость» азербайджанцев и армян. Другой бывший президент и военный преступник Серж Саргсян в открытую хвастается своим участием в резне мирного азербайджанского населения в 1992 году в Ходжалы и принял фашистскую идеологию нацистского генерала Гарегина Нжде в качестве официальной государственной политики. Нынешний премьер-министр Никол Пашинян, который ранее говорил: «Карабах – это Армения» и проводивший политику аннексии, продолжает расистскую политику своих предшественников, не допуская возвращения изгнанных из Армении азербайджанцев.

В условиях расистской и реваншистской политики, проводимой Арменией на государственном уровне, ее нынешнее широкомасштабное вооружение представляет серьезную угрозу миру и безопасности.

Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским СМИ 7 января 2025 года четко выразил степень угрозы, исходящей от расизма, насильственного экстремизма, реваншизма и милитаризма, реализуемых Арменией на государственном уровне. Мы полностью и однозначно поддерживаем взгляды Президента Ильхама Алиева на установление мира и стабильности в регионе и требования, адресованные Армении. Пользуясь этой возможностью, выражаем нашу глубокую признательность господину Президенту за его решительную поддержку мирного, безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в родные края.

Международная общественность, включая парламенты, не должны оставаться равнодушными к расизму и нарушениям прав человека, совершаемым Арменией на государственном уровне, а также к ее стремительному и широкомасштабному вооружению. Армения как член Организации Объединенных Наций и участница многих международных конвенций по правам человека, должна быть привлечена к ответственности за эти действия, а ее вооружение должно быть предотвращено.

Мы призываем международную общественность осудить политику систематического расизма и этнических чисток, проводимую Арменией на государственном уровне, и требуем от правительства Армении незамедлительного прекращения вооружение, отказа от расистской политики, обеспечения безопасного и достойного возвращения западных азербайджанцев в родные края, и начала с этой целью диалога с Общиной Западного Азербайджана».

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