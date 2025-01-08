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Верховный суд Азербайджана внес изменения в ряд решений в сфере семейного права

First News Media19:45 - Сегодня
Верховный суд Азербайджана внес изменения в ряд решений в сфере семейного права

Постановлением Пленума Верховного суда Азербайджанской Республики от 20 декабря 2024 года были внесены дополнения и изменения в некоторые решения, касающиеся регулирования в сфере семейных отношений.

Об этом сообщил Верховный суд, передает Trend.

Было отмечено, что указанные изменения прокомментировал председатель Гражданской коллегии Верховного суда, член Судебно-правового совета Санан Гаджиев.

По его словам, общей целью здесь является повышение эффективности правосудия, более эффективная защита прав и свобод граждан, защита верховенства интересов детей, а также обеспечение единства судебной практики при рассмотрении отдельных категорий дел.

Как отметил С.Гаджиев, отныне при возникновении споров по поводу общения с ребенком родитель, проживающий отдельно от ребенка, не будет обязан подавать отдельный иск с требованием об этом, у него будет возможность предъявить иск при рассмотрении дела о расторжении брака. Это послужит защите прав детей, их общению с родителями.

Также после того, как суды определят право родителя на общение с ребенком как предмет спора, родителю больше не придется обращаться с новым иском об изменении времени, продолжительности общения, места и других вопросов, связанных с общением с ребенком. Будет представлено заявление об этом и, согласно статье 231 Уголовно-процессуального кодекса, оно будет рассмотрено в течение 10 рабочих дней. Таким образом, при рассмотрении этих споров не будут допускаться длительные судебные разбирательства, охватывающие все три инстанции, установленные в предыдущей практике, родители будут освобождены от траты времени, медиации и судебных издержек. Применение этого порядка послужит нормальной, устойчивой и эффективной организации общения. Невыполнение родителями своих обязательств приведет к принятию в отношении них мер ответственности. Кроме того, новые правила позволят родителю, живущему отдельно от ребенка, так же выезжать из страны со своим ребенком.

При удержании алиментов в фиксированной денежной сумме сумма алиментов будет указываться не в конкретной цифре, а в определенном кратном пределе заработной платы. Это правило позволит регулярно индексировать размер алиментов в соответствии с ростом минимальной заработной платы, а граждане теперь будут освобождены от обязанности постоянно предъявлять иски о повышении алиментов на основании роста расходов на прожиточный минимум.

Таким образом, удержанные алименты будут увеличиваться пропорционально увеличенной минимальной заработной плате в порядке исполнения, без необходимости обращения. Это правило послужит защите интересов детей, позволит избежать излишних судебных разбирательств по поводу повышения алиментов, создаст возможность немедленного осуществления индексации. В случае, если алименты, удержанные решением, не выражены конкретной цифрой, вопрос будет решен судом, который контролирует исполнение на основании заявления заинтересованной стороны.

Кроме того, в решениях, принятых по спорам об увеличении алиментов, начало удержания повышенных алиментов будет отсчитываться уже не с даты вступления решения в законную силу, как раньше, а с даты подачи заявления об этом в суд. Это обеспечит право детей на своевременное получение необходимого материального обеспечения.

По требованию родителя, выплачивающего алименты на ребенка, требование о перечислении суммы алиментов, не превышающей 50 процентов, на счет в банке, открытый на имя несовершеннолетнего ребенка, может быть разрешено не путем подачи самостоятельного иска, а подачей заявления в порядке исполнения решения, что является более простой и короткой процедурой.

Отметим, что с полным текстом указанного постановления Пленума можно ознакомиться на официальном сайте Верховного суда.

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