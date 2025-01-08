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Токаев намерен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой

First News Media23:40 - 08 / 01 / 2025
Токаев намерен превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что властям нужно ускорить работу по строительству нескольких атомных электростанций, чтобы республика стала страной с развитой ядерной энергетикой.

"По строительству атомных станций - надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объеме работает цифровизация", - сказал Токаев в ходе посещения Проектного офиса в Астане. Его слова приводит пресс-служба главы государства.

Ранее Токаев в интервью газете "Ана тілі" ("Родной язык") заявил, что Казахстану нужна атомная станция большой мощности. Он не исключил, что в ближайшем будущем в республике начнут строить вторую, а возможно, и третью АЭС.

В Казахстане 6 октября 2024 года состоялся референдум о возможности строительства АЭС. Сооружение станции в республике поддержали 71,12% проголосовавших. Явка составила 63,66%.

По итогам исследований министерства энергетики, в качестве наиболее предпочтительного района строительства АЭС выбрана территория в Алма-Атинской области недалеко от озера Балхаш. Власти Казахстана рассматривают нескольких возможных поставщиков ядерных технологий - это китайская компания CNNC, южнокорейская KHNP, Росатом и французская EDF. Правительство изучает возможность создания международного консорциума для реализации этого проекта. Президент Казахстана заявил, что в консорциуме по строительству АЭС генеральным оператором выступит местная сторона как заказчик проекта.

Источник: ТАСС

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