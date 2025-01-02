Ничего святого: Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего мальчика, погибшего в авиакатастрофе - ФОТО

Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау в Казахстане.

Фотографиями с кладбища, где похоронен мальчик, поделились в соцсетях пользователи.

Отметим, что Мухаммедали Еганов был учеником 8-го класса средней школы №27 города Баку, он выступал за футбольный клуб «Гянджлик» в Баку.

Он был похоронен на Сураханском кладбище.

25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.

На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). 32 человека выжили.

Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.