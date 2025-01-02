Ничего святого: Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего мальчика, погибшего в авиакатастрофе - ФОТО
Вандалы украли цветы с венков на могиле 13-летнего Мухамедали Еганова, погибшего в авиакатастрофе вблизи Актау в Казахстане.
Фотографиями с кладбища, где похоронен мальчик, поделились в соцсетях пользователи.
Отметим, что Мухаммедали Еганов был учеником 8-го класса средней школы №27 города Баку, он выступал за футбольный клуб «Гянджлик» в Баку.
Он был похоронен на Сураханском кладбище.
25 декабря пассажирский самолет Embraer 190, принадлежащий AZAL, следовавший по маршруту Баку-Грозный, потерпел крушение в 3 километрах от аэропорта Актау.
На борту самолета находились 67 человек (62 пассажира и 5 членов экипажа). 32 человека выжили.
Оба пилота экипажа, а также бортпроводница погибли, два члена экипажа выжили.
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