Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа

Минюст США опубликует в усеченном виде доклад о разбирательствах против Трампа

Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, намерено опубликовать в сокращенном виде доклад спецпрокурора Джека Смита по двум расследованиям в отношении избранного президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в документах, размещенных в электронной базе апелляционного суда 11-го округа США в Атланте (штат Джорджия), передает ТАСС.

Из них следует, что власти США «намерены передать Конгрессу и опубликовать первый том» материалов расследований. Как поясняет телекомпания CBS, эти документы затрагивают разбирательство по делу о якобы предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Второй том материалов, касающийся расследования по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, будет передан исключительно для ознакомления американским законодателям и пока не будет публиковаться «во избежание предвзятого отношения» к двум другим обвиняемым по делу.

Таким образом Минюст отреагировал на решение судьи федерального суда Южного округа штата Флорида Эйлин Кэннон, которая ранее постановила не публиковать доклад Смита, пока суд в Атланте не завершит разбирательство в отношении двух других обвиняемых по делу о секретных документах.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо, что адвокаты Трампа 6 января направили министру юстиции - генеральному прокурору США Меррику Гарленду письмо с требованием отказаться от публикации этого доклада и уволить Смита. Свое ходатайство они аргументировали тем, что публикация документа за несколько дней до инаугурации Трампа, намеченной на 20 января, «не отвечает общественным интересам» и может негативно сказаться на процессе передачи власти республиканцу от уходящей администрации. Газета подчеркивает, что, согласно регламенту Минюста США, спецпрокуроры обязаны представлять доклады по итогам тех или иных расследований, а глава ведомства ранее дал понять, что публикует все такие доклады с необходимыми правками.