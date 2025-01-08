 Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа

First News Media23:00 - Сегодня
Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа

Минюст США опубликует в усеченном виде доклад о разбирательствах против Трампа
Министерство юстиции США, выполняющее в стране функции генеральной прокуратуры, намерено опубликовать в сокращенном виде доклад спецпрокурора Джека Смита по двум расследованиям в отношении избранного президента Дональда Трампа.

Об этом говорится в документах, размещенных в электронной базе апелляционного суда 11-го округа США в Атланте (штат Джорджия), передает ТАСС.

Из них следует, что власти США «намерены передать Конгрессу и опубликовать первый том» материалов расследований. Как поясняет телекомпания CBS, эти документы затрагивают разбирательство по делу о якобы предпринятой Трампом в январе 2021 года попытке сохранить власть, несмотря на поражение на президентских выборах в США. Второй том материалов, касающийся расследования по обвинениям в ненадлежащем хранении секретных документов, будет передан исключительно для ознакомления американским законодателям и пока не будет публиковаться «во избежание предвзятого отношения» к двум другим обвиняемым по делу.

Таким образом Минюст отреагировал на решение судьи федерального суда Южного округа штата Флорида Эйлин Кэннон, которая ранее постановила не публиковать доклад Смита, пока суд в Атланте не завершит разбирательство в отношении двух других обвиняемых по делу о секретных документах.

Ранее The Washington Post сообщила со ссылкой на имеющееся в ее распоряжении письмо, что адвокаты Трампа 6 января направили министру юстиции - генеральному прокурору США Меррику Гарленду письмо с требованием отказаться от публикации этого доклада и уволить Смита. Свое ходатайство они аргументировали тем, что публикация документа за несколько дней до инаугурации Трампа, намеченной на 20 января, «не отвечает общественным интересам» и может негативно сказаться на процессе передачи власти республиканцу от уходящей администрации. Газета подчеркивает, что, согласно регламенту Минюста США, спецпрокуроры обязаны представлять доклады по итогам тех или иных расследований, а глава ведомства ранее дал понять, что публикует все такие доклады с необходимыми правками.

Поделиться:
77

Актуально

Xроника

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Политика

МИД АР: Заявления МИД Армении относительно Общины Западного Азербайджана ...

Общество

C участием Лейлы и Арзу Алиевых переданы в пользование жителей очередные ...

Общество

AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

В мире

Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа

Глава МИД Украины: Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО

Россия атаковала город Запорожье, 13 человек погибло, 30 ранено - ФОТО

СМИ: Зеленский решил идти на второй срок

Выбор редактора

Ильхам Алиев дал интервью гендиректору информагентства «Россия сегодня» - ФОТО - ВИДЕО

Гейдар Алиев и борьба за Карабах с советских времен до эпохи независимости

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира

Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО

Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО

Новости для вас

В Турции произошло очередное землетрясение

В США самолет упал на здание, есть погибшие и пострадавшие

В Аланье произошло землетрясение

Временные ограничения введены еще в трех аэропортах РФ - ОБНОВЛЕНО

Последние новости

Азербайджан и ЕС обсудили двустороннее и многостороннее сотрудничество - ФОТО

Сегодня, 23:20

Минюст США опубликует первый том расследования против Трампа

Сегодня, 23:00

Глава МИД Украины: Украина готова занять место Венгрии в ЕС и НАТО

Сегодня, 22:40

Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 22:20

Спецпредставитель ЕС по завершении визита в Баку поедет в Ереван

Сегодня, 22:00

МИД АР: Заявления МИД Армении относительно Общины Западного Азербайджана являются фальсификацией истории со стороны Армении

Сегодня, 21:40

Медиа Кыргызстана осветило интервью Президента Азербайджана местным телеканалам

Сегодня, 21:20

C участием Лейлы и Арзу Алиевых переданы в пользование жителей очередные обновленные дворы - ФОТО

Сегодня, 21:00

AZAL приостанавливает все рейсы по маршруту Баку-Казань-Баку

Сегодня, 20:40

Россия атаковала город Запорожье, 13 человек погибло, 30 ранено - ФОТО

Сегодня, 20:31

Футболист сборной Азербайджана признан лучшим защитником Европы

Сегодня, 20:20

В Азербайджане врач отпраздновала свой день рождения во время операции - ВИДЕО

Сегодня, 20:00

Верховный суд Азербайджана внес изменения в ряд решений в сфере семейного права

Сегодня, 19:45

Инициативная группа Милли Меджлиса по возвращению в Западный Азербайджан распространила заявление

Сегодня, 19:30

Азербайджан передал Монако находившегося в международном розыске гражданина Индии

Сегодня, 19:15

Президент Египта выразил соболезнования Президенту Ильхаму Алиеву

Сегодня, 19:00

Умер актер из сериала «Ходячие мертвецы»

Сегодня, 18:45

Милли Меджлис призвал парламенты иностранных государств оказать давление на Армению

Сегодня, 18:30

Агададаш Агаев помирился с охранником, в которого бросил топор – ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Община Западного Азербайджана ответила министру иностранных дел Армении

Сегодня, 18:00
Все новости
2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС
1news TV

2024 год глазами азербайджанских студентов: И их планы на будущее - ВИДЕООПРОС

Новый год уже совсем близко, а это означает, что пришло время подвести итоги года уходящего. Команда 1news.az отправилась в Бакинский государственный20 / 12 / 2024, 16:19
МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ

30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО

09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана

29 / 05 / 2024, 10:23