Арестованы отец и сын, пытавшие гражданина

В социальных сетях появились кадры, на которых неизвестные лица совершают пытки над гражданином.

Как сообщили в пресс-службе МВД АПА, в результате мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, были установлены лица, изображенные на кадрах. Подозреваемыми в совершении преступления являются 53-летний Шамкир Насибов и его 19-летний сын Туран Насибли, которые были задержаны и привлечены к ответственности.

По факту было возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса, обвинения были предъявлены этим лицам, и в отношении них избрана мера пресечения в виде ареста. Следственные мероприятия по делу продолжаются.