Азербайджан передал Монако находившегося в международном розыске гражданина Индии

Азербайджан экстрадировал в Монако находившегося в международном розыске гражданина Индии.

Об этом говорится в информации пресс-службы Генеральной прокуратуры.

Генеральная прокуратура направила для рассмотрения в Бакинский суд по тяжким преступлениям ходатайство уполномоченного органа Княжества Монако об экстрадиции гражданина Индии Ратхоре Девансху (1991 г.р.), объявленного в международный розыск правоохранительными органами Княжества Монако по обвинению в совершении экономических преступлений.

Гражданин Индии Ратхоре Девансху в июне 2024 года был задержан в нашей стране и арестован, было принято решение о его экстрадиции.

В сопровождении спецконвоя Пенитенциарной службы Министерства юстиции Ратхоре Девансху был передан уполномоченным органам Княжества Монако.