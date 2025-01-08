МИД АР: Заявления МИД Армении относительно Общины Западного Азербайджана являются фальсификацией истории со стороны Армении

Претензии, озвученные министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном на пресс-конференции, состоявшейся 8 января 2025 года в связи с Общиной Западного Азербайджана и депортацией азербайджанцев с нынешней территории Армении в целом, являются фальсификацией истории со стороны Армении.

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Айхан Гаджизаде сказал об этом на конференции послов, отвечая на вопрос медиа о претензиях против Азербайджана.

Он подчеркнул, что вытеснение азербайджанцев с их исторических земель после массового переселения в последние двести лет армян на Южный Кавказ – исторический факт. В результате этого поэтапно осуществляемого плана азербайджанцы были изгнаны с родных исторических земель – территории, именуемой сегодня Арменией, где они проживали в течение тысячелетий, подверглись массовым убийствам и расправам, уничтожены принадлежащие нашему народу тысячи культурно-исторических памятников и населенных пунктов, изменены названия более 2000 топонимов. Только в 1948 – 1953 годах около 150 тысяч азербайджанцев в массовом порядке и насильственно были депортированы со своих исторических земель на нынешней территории Армении. Одновременно в 1987-1991 годах произошла очередная депортация азербайджанцев с историко-этнических земель, в результате чего более 250 тысяч азербайджанцев были изгнаны из Армении. Существуют доказывающие все это исторические и юридические документы.

«Абсолютно необоснованы также претензии министра иностранных дел Армении о том, что, якобы, во время последней депортации азербайджанцам была выплачена компенсация, что они покинули территории добровольно. Тот факт, что только в 1987-1991 годах как составная часть политики этнической чистки были убиты 216 азербайджанцев, еще раз доказывает то, какими страданиями и кровопролитием сопровождалась политика этнической чистки против азербайджанцев.

В контексте вышеотмеченного Армения преподносит использование Азербайджаном выражения «Община Западного Азербайджана» как «нарушение международного права», «территориальные притязания», что является лицемерием. Отрицание официальными лицами Армении под различными предлогами права азербайджанцев на возвращение в родные края, является наглядным примером преследуемой ими цели «арменизации» азербайджанских территорий и воспрепятствования всеми средствами возвращению азербайджанцев.

Мысли, высказанные бывшим президентом Армении Левоном Тер-Петросяном и последующими армянскими лидерами, преподносившими присутствие азербайджанцев в регионе как проблему, заявлявшими, что этническая чистка против азербайджанцев и оккупация азербайджанских территорий являются «решением 600-летней проблемы», и проводимая ими политика показала, что расистско-шовинистское мышление всегда являлось сутью идеологии Армении.

Наряду с вышеотмеченным, связанные с международным правом утверждения Армении, отказавшейся от вывода своих вооруженных сил из Азербайджана после войны 2020 года, продолжавшей свою милитаристскую политику и незаконную деятельность на территориях, где размещались армянские жители, препятствовавшей их реинтеграции в Азербайджан, являются абсурдными.

Вместо попирания прав представителей Общины Западного Азербайджана, силой изгнанных с родных земель на территории нынешней Армении, и пресечения любыми средствами диалога с ними армянская сторона должна ответить на призывы к диалогу с Арменией с целью мирного, достойного и безопасного возвращения этой общины. Практическим показателем отказа Армении от концепции «этнического несоответствия» и «статуса моноэтнического государства на основе этнической чистки», выбора ею мирного сосуществования может стать создание условий для возвращения членов Общины Западного Азербайджана на свои исторические земли», - подчеркнул официальный представитель МИД Азербайджана.