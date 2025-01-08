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Медиа Кыргызстана осветило интервью Президента Азербайджана местным телеканалам

First News Media21:20 - Сегодня
Медиа Кыргызстана осветило интервью Президента Азербайджана местным телеканалам

Популярный информационный портал Кыргызстана turktoday.info опубликовал полный текст интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам 7 января.

В материале информационного агентства turktoday.info, использующего новости, опубликованные в АЗЕРТАДЖ, отмечена важность встреч по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией. В материале была приведена цитата из выступления Президента Азербайджана: «В этом месяце, во всяком случае по нашей инициативе, мы предложили, должна состояться очередная встреча азербайджанской и армянской комиссий по делимитации с тем, чтобы продолжить вопрос делимитации».

Затем в опубликованном агентством материале было упомянуто, что очередной раунд переговоров по делимитации и демаркации границы между Азербайджаном и Арменией может состояться в январе.

В статье также подчеркнуто, что вопрос делимитации и демаркации границы является неотъемлемой частью будущего мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Отмечается, что официальные Баку и Иреван с 2022 года начали обсуждение делимитации и демаркации своих границ как части будущего мирного соглашения.

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