Милли Меджлис призвал парламенты иностранных государств оказать давление на Армению

Рабочие группы по межпарламентским связям и делегации в международных парламентских ассамблеях Милли Меджлиса направили письма в парламенты иностранных государств и парламентские ассамблеи.

Об этом сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

В письмах говорится: «Как известно, Армения совершила масштабные нарушения прав против азербайджанского народа и государства на основе идеологии расовой дискриминации и радикального национализма. Появившаяся на днях видеозапись выступления бывшего президента Армении Левона Тер-Петросяна от 23 июля 1993 года еще раз свидетельствует об этом.

Эта речь, с которой Левон Тер-Петросян выступил в качестве президента и представил оккупацию и этнические чистки, имевшие место во время его правления, как государственную политику, однозначно доказывает ответственность Армении как государства за упомянутые преступления и то, что эти преступления были совершены в систематической и организованной форме».

Учитывая все это, а также продолжающуюся политику Армении в отношении расовой дискриминации и противоборства миру, в письмах выражается призыв к парламентам иностранных государств и международным парламентским ассамблеям оказать давление на это государство с целью свернуть ее с пути расистской политики, реваншизма и милитаризма, а также для создания условий ею для возвращения западных азербайджанцев.