Найденные в Баку сотрудниками полиции 10 тысяч манатов возвращены владельцу - ОБНОВЛЕНО

Найденные сотрудниками полиции 10 тысяч манатов возвращены владельцу.

Об этом сообщил руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

«Гражданин, потерявший 10 тысяч манатов, узнав об этом из прессы, подошел к сотрудникам полиции на спортивной арене. После составления акта денежные средства были возвращены владельцу сотрудниками Управления безопасности Сабаильского района.

Эти деньги были зарплатой нескольких человек. Благодарю коллег-журналистов», - написал Э.Гаджиев в своем сообщении в соцсети.

21:00

Сотрудниками полиции было найдено 10 тысяч манатов на международных соревнованиях по баскетболу, проходящих в расположенном в Сабаильском районе столицы Дворце ручных игр.

Об этом сообщил в соцсети руководитель пресс-службы МВД Эльшад Гаджиев.

"Если кто-то из участников потерял деньги, просим сообщить об этом находящимся по близости сотрудникам полиции", - говорится в сообщении.