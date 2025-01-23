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Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Фаига Мамедова15:25 - Сегодня
Культура вождения: перестанут ли бакинские водители сигналить без повода? - ВИДЕО

Сигналящие водители остаются распространенной проблемой улиц Баку.

Далекие от культуры вождения, они нарушают общественный порядок и создают лишний шум в любое время суток.

Часто это происходит на дорогах рядом с жилыми районами, где громкие звуки автосигналов могут мешать отдыху и покою граждан. В таких случаях водители забывают о том, что чрезмерный шум не только раздражает окружающих, но и нарушает базовые нормы общественного поведения.

Не секрет, что нередки случаи использования сигнала для того чтобы поблагодарить другого водителя или, наоборот, выразить недовольство его действиями.

Чтобы легко убедиться в этом, 1news.az направился на одну из центральных дорог Баку - пересечении улиц Басти Багировой и Джафара Джаббарлы. Хватило нескольких минут, чтоб мы стали свидетелями, как водители игнорируют правила дорожного движения и сигналят без повода, тем самым создавая хаос на оживленной улице, где в том числе находится детская больница. Но, к сожалению, даже это не удерживает водителей от того, чтобы лишний раз не посигналить.

В связи с этой злободневной ситуацией 1news.az обратился к начальнику отдела Управления Государственной дорожной полиции (ГДП) Баку Тогрулу Насирли с просьбой предоставить более подробную информацию о случаях и участках дороги, где разрешено использовать звуковые сигналы.

Т.Насирли пояснил, что согласно статье 73 Закона Азербайджанской Республики о дорожном движении, звуковые сигналы могут применяться только за пределами населенных пунктов для уведомления других водителей о намерении обогнать или для предотвращения дорожно-транспортных происшествий.

Он также добавил, что, согласно действующим правилам дорожного движения, использование звуковых сигналов в неподобающих местах или без основания влечет за собой штрафы.

Что касается суммы штрафа, то, по словам Т.Насирли, согласно статье 329.3 Кодекса об административных правонарушениях Азербайджанской Республики, за нарушение правил использования звуковых сигналов штраф составляет 30 манатов.

Также важно отметить, что знак 3.26 запрещает использование звуковых сигналов в зоне его действия, за исключением случаев, когда это необходимо для предотвращения аварий. В случае нарушения этого правила штраф увеличивается до 40 манатов, как указано в статье 327.1 того же Кодекса, добавил Т.Насирли, отвечая на вопросы 1news.az.

Комментируя вопрос о дополнительных мерах для предотвращения таких нарушений Т.Насирли отметил, что сотрудники Управления ГДП Баку регулярно проводят профилактические мероприятия для контроля в данной области. Однако, несмотря на это, к сожалению, некоторые водители продолжают использовать звуковые сигналы без необходимости, что является нарушением закона. В таких случаях к водителям применяются соответствующие административные меры.

Будем надеяться, что водители осознают важность соблюдения тишины, особенно вблизи больниц и жилых районов. Сигналы автомобилей, хоть и порой являются необходимым средством коммуникации на дороге, не должны становиться источником стресса и нарушения общественного покоя.

Также надеемся, что водители осознают важность соблюдения тишины и примут во внимание, что за нарушение общественного покоя на них могут быть наложены штрафы.

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