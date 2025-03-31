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Во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla

First News Media09:00 - Сегодня
Во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla

В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.

Огонь уничтожил две станции, остальные получили повреждения, отметило агентство. Стоимость каждой из них достигает нескольких десятков тысяч евро.

По информации AFP, на парковке была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Проводится расследование.

Источник: Gazeta.Ru

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