Во Франции подожгли свыше десяти зарядных станций Tesla
В городе Сен-Шамон на юго-востоке Франции подожгли 12 зарядных станций Tesla, которые находились на парковке супермаркета.
Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Agence France-Presse.
Огонь уничтожил две станции, остальные получили повреждения, отметило агентство. Стоимость каждой из них достигает нескольких десятков тысяч евро.
По информации AFP, на парковке была найдена надпись с призывом к кампании против Tesla. Проводится расследование.
Источник: Gazeta.Ru
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