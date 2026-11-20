Граждане Азербайджана, причастные к деятельности террористической группировки за пределами страны, задержаны и доставлены на родину.

Как сообщили в пресс-службе Службы государственной безопасности (СГБ), в ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что Юнус Абдурахманов 15 ноября 2025 года выехал в иностранное государство и присоединился к террористической организации «Исламское государство — Вилаят Хорасан» (ИГИЛ — Вилаят Хорасан).

По данным ведомства, он проходил подготовку для участия в террористической и диверсионной деятельности. В результате специальных оперативных мероприятий его задержали.

Другой участник группировки, Абдулла Гасанбеков, отправился за границу с намерением участвовать в боевых действиях против правительственных сил этой страны. На основании информации, переданной азербайджанской стороной, его задержали в ходе совместной операции с местными органами безопасности.

Юнусу Абдурахманову предъявлено обвинение по статье 283-1.3 Уголовного кодекса Азербайджана, Абдулле Гасанбекову — по статьям 29 и 283-1.3. Суд избрал в отношении обоих меру пресечения в виде ареста.

Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.