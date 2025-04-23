В Баку состоялась пресс-конференция, посвященная III Играм стран СНГ - ФОТО

В Баку состоялась первая пресс-конференция, посвященная подготовке к III Играм стран СНГ, которые Азербайджан вновь примет этой осенью в период с 28 сентября по 8 октября.

Как передает 1news.az, представителям СМИ была представлена подробная информация о ходе подготовки к этому престижному спортивному событию, которое пройдет в городах Гянджа, Евлах, Мингячевир, Габала, Шеки, Гейгель и Ханкенди.

Организаторы сообщили, что в соревнованиях планируется участие спортсменов из стран Содружества Независимых Государств и ряда других государств, которые разыграют медали в 23 видах спорта.

Они выразили уверенность в том, что Азербайджан обеспечит высокий уровень проведения Игр и создаст незабываемую атмосферу для всех участников и гостей.