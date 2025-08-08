Встреча Tрампа с Пашиняном продлилась 20 минут - ОБНОВЛЕНО
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Армении Никола Пашиняна завершилась.
Как передают армянские СМИ, она продлилась порядка 20 минут.
На встрече, среди прочего, обсуждались вопросы углубления стратегического партнерства между США и Арменией, а также мирный процесс между Баку и Ереваном.
По итогам встречи между Арменией и США подписан ряд документов.
23:00
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в рамках визита в Вашингтон по приглашению президента США Дональда Трампа прибыл в Белый дом.
Встреча между сторонами началась.
Основными темами встречи являются продолжающиеся мирные переговоры между Арменией и Азербайджаном, заключение договора между США и Арменией по Зангезурскому коридору, а также подписание меморандума между США и Арменией.