 Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

First News Media01:02 - Сегодня
Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Президент США Дональд Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907 к "Акту в поддержку свободы".

Как сообщили Report, документ будет подписан 8 августа в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Вашингтон.

Это решение, ставшее результатом успешного сотрудничества между Ильхамом Алиевым и Дональдом Трампом, положит конец несправедливости, которой Азербайджан подвергался на протяжении 33 лет.

Отметим, что в 1992 году, когда армянская оккупация азербайджанских территорий продолжалась, Конгресс США принял закон, запрещающий оказание государственной помощи Азербайджану под предлогом якобы введённой Баку блокады против Армении.

Хотя в последующие годы президенты США временно приостанавливали действие этой поправки, администрация Байдена-Блинкена вновь ввела её в силу, используя как инструмент давления на Азербайджан.

Поделиться:
569

Актуально

Xроника

В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана со спецпосланником ...

Политика

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Политика

Ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и ...

Общество

Лица, получившие ранения в результате атак ВС Армении, ставшие жертвами мин и ...

Политика

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне

Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

СМИ: Баку и Иреван согласны на выход из Минской группы и парафирование мирного соглашения

МИД Азербайджана опроверг обвинения Ирана в плохом обращении с заключенными

Обсуждены вопросы сотрудничества между парламентами Азербайджана и Туркменистана

«Степанакерт», «Арцах», «Нагорный Карабах»?! ТАСС исправил заголовок, но оставил несуществующие топонимы в тексте - ФОТО

Последние новости

Трамп подпишет документ о приостановке исполнения поправки 907

Сегодня, 01:02

Ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне

Сегодня, 00:54

В Вашингтоне состоялась встреча президента Азербайджана со спецпосланником президента США Уиткоффом - ФOTO

Сегодня, 00:00

Госдеп не подтвердил намерение США ввести санкции против России 8 августа

07 / 08 / 2025, 23:40

Госдеп США о достижении соглашения между Азербайджаном и Арменией

07 / 08 / 2025, 23:20

На терртори посёлка Суговушан начался пожар

07 / 08 / 2025, 23:00

Лига конференций: «Араз-Нахчыван» крупно уступил «Омонии»

07 / 08 / 2025, 22:40

Завтра на Земле ожидается самая мощная за последние месяцы магнитная буря

07 / 08 / 2025, 22:20

Лица, получившие ранения в результате атак ВС Армении, ставшие жертвами мин и подвергшиеся пыткам в плену, дали показания в суде

07 / 08 / 2025, 22:00

Рафаэль Физиев сразится с экс-чемпионом UFC

07 / 08 / 2025, 21:40

В Баку бумажно-картонную фабрику оштрафовали за неправильный сброс сточных вод - ФОТО

07 / 08 / 2025, 21:20

В США заявили, что Трамп встретится с Путиным, если тот проведет переговоры и с Зеленским

07 / 08 / 2025, 21:00

В Баку пройдет очередная ярмарка «Из села - в город»

07 / 08 / 2025, 20:40

Нетаньяху заявил о намерении Израиля взять под военный контроль всю Газу

07 / 08 / 2025, 20:20

Индийцы устроили протест в Армении - ВИДЕО

07 / 08 / 2025, 20:00

Завтра некоторые рейсы по Абшеронскому кольцевому маршруту будут отменены

07 / 08 / 2025, 19:45

Во Франции неизвестный напал на мэра города с ножом

07 / 08 / 2025, 19:30

В Украине возобновил работу атакованный ВС России газопровод

07 / 08 / 2025, 19:15

Временный поверенный в делах Италии вызван в МИД России

07 / 08 / 2025, 19:00

Генсек ООН приветствует встречу лидеров Азербайджана и Армении, которая состоится в США

07 / 08 / 2025, 18:40
Все новости
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем. Повсюду мы видим публикации, видео и курсы02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30
Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

Праздник весны: какие традиции Новруза соблюдают граждане Азербайджана? – ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2025, 15:45