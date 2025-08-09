Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки в моем присутствии имеет символическое значение

Подписание документа об отмене несправедливой 907-й поправки «Акт о поддержке свободы» в Овальном кабинете в моем присутствии имеет очень символическое значение.

Об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

«Он (Президент США Дональд Трамп – ред.) мог бы сделать это в другой форме, он мог бы подписать документ позже, но решил сделать это в присутствии Президента Азербайджана – страны, которая была несправедливо подвергнута санкциям Конгрессом в 1992 году», - подчеркнул глава государства.