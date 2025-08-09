ЕС приветствует итоги встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Вашингтоне

ЕС тепло приветствует прошедшую сегодня встречу Президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, организованную при содействии Президента США Дональда Трампа.

Об этом говорится в Совместном заявлении Президента Европейского совета Антонио Косты и Президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по случаю парафирования мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном, а также подписания декларации в Вашингтоне.

«Мы приветствуем парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном», — отмечается в документе.

Подписание Политической декларации премьер-министром Пашиняном и Президентом Алиевым в присутствии Президента Трампа в Белом доме стало важной вехой для обеих стран. Это событие прокладывает путь к прочному и устойчивому миру — как для Армении и Азербайджана, так и для всего региона. Оно также стало кульминацией многолетних усилий, прилагаемых Европейским союзом», — подчеркивается в заявлении.

В ЕС отмечают важность оперативной и последовательной реализации достигнутых договорённостей, которая должна обеспечить устойчивое продвижение в направлении полноценной нормализации отношений между двумя странами.

«Президент Коста и Президент фон дер Ляйен неоднократно подчёркивали это в своих контактах с лидерами обеих стран, включая недавние обсуждения на полях саммита Европейского политического сообщества, состоявшегося в Тиране в мае 2025 года. Они с удовлетворением отмечают решительные шаги, предпринятые Азербайджаном и Арменией в последние годы в рамках двустороннего диалога, а также в контексте серии встреч в Брюсселе».

Европейский союз остаётся твёрдым сторонником процесса нормализации между Арменией и Азербайджаном и готов инвестировать в развитие региональной связности и открытости. Это, прежде всего, направлено на благо граждан, по-прежнему ощущающих на себе последствия конфликта, а также на продвижение устойчивого мира, стабильности и процветания во всём регионе», — говорится в совместном заявлении.