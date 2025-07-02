Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

В современном мире ментальное здоровье и сила мысли стали одними из самых обсуждаемых тем.

Повсюду мы видим публикации, видео и курсы о том, как наше внутреннее состояние влияет на нашу жизнь.

Но действительно ли существует такая прямая связь между ментальным состоянием и физическим здоровьем?

На вопросы 1news.az отвечает врач-психотерапевт, кандидат медицинских наук, клинический психолог, гинеколог Эстер Вавилонская.

Эстер Вавилонская подчёркивает, что главное в работе врача — служение людям. С любовью и уверенностью она выбрала профессию гинеколога, чтобы помогать парам, сталкивающимся с бесплодием.

«Я всегда удивлялась, почему у людей нет детей, это большая боль и стресс для всей семьи», — рассказала она.

В 2007 году в Нью-Йорке Эстер Вавилонская увлеклась психосоматикой, что привело её в клиническую психологию. Она отметила, что успех в работе приходит, когда «человек включён профессионально, включён именно с любовью, передаёт свои знания, с любовью передаёт то дело, которое он делает».

Сегодня Эстер Вавилонская — практикующий врач-психиатр и психотерапевт. Она использует различные методы, чтобы помочь пациентам. По её мнению, «нередко женщины, кажущиеся внешне успешными и счастливыми, испытывают внутренние страдания».

Формула «счастья», по её словам, с годами тоже изменилась. Если раньше это был маршрут «детский сад», «школа», «институт», «замужество», «дети», «дом», то сейчас женщина «должна быть изнутри счастлива, правильно делать выбор, правильно расставлять приоритеты». Она подчёркивает, что здоровье и энергию человека определяет гормональный баланс.

Особо Эстер Вавилонская выделила роль девочек: «Сегодняшняя девочка — это завтрашнее здоровье нации». Она объяснила, что «сбои» в женском организме негативно влияют на семейные отношения, включая взаимодействие с мужем, детьми и родителями. «Самая главная черта — это какие у девочки отношения с мамой», — уточнила она, ссылаясь на идеи психоаналитика Фрейда о сексуальной энергии, которая, по её мнению, включает не только физическое, но и «гормональное, духовное здоровье» и «раскрытие потенциала человека».

По её словам, гормоны регулируют эти процессы, поскольку «эндокринная система — это дирижёр» организма. Низкая энергия у женщины, ведёт к гипоксии, что особенно важно, так как «женщина рожает детей».

Женщине важно «быть в тонусе и искать тот баланс, который она хочет». Врач отметила тенденцию к унификации внешности, связывая это с тем, что девушки «забыли и не знают, как взрослеть, как с собой знакомиться, как себя подавать». По её словам, «женственность — это восточная мудрость», и «нельзя уходить от корней, потому что без прошлого нет будущего».

Она считает, что в условиях современного информационного потока человеку необходимо «научиться пошагово ходить» по жизни. «Каждый должен отследить, на каком отрезке он находится. Всё, что у человека есть, из чего он соткан, — это энергия. И энергия живёт в каждой клетке», — подчеркнула она.

Психотерапевт также указала на важность подсознательных программ, где «язык тела диктует языку мозга», и необходимость индивидуального подхода к анализам, так как они могут меняться в зависимости от эмоционального состояния или питания.

Эстер Вавилонская считает, что проблемы в отношениях возникают из-за потери эмоциональной близости, доверия и заботы, а также нерешённых детских сценариев. Она подчеркнула, что мужчинам вредит постоянное чувство «долга», так как это «убивает» мотивацию.

По её мнению, женщине важно быть «мягкой, нежной» и понимать, чего она хочет от семьи. «Прежде всего, люди должны быть друзьями», — отметила она.

Она утверждает, что женская энергия (творчества и жизни) определяет благополучие семьи. Однако, по её словам, современные женщины, требующие, чтобы им «давали», разрушают браки и провоцируют проблемы со здоровьем у детей. Она призывает женщин разобраться в себе и найти свой путь, или стать опорой для мужа.

Эстер ханум отметила определяющую роль женщины в жизни ребёнка, но подчеркнула, что мужчины теперь тоже проявляют осведомлённость, и слушать их конструктивные идеи приносит лучший результат.

Врач подчеркнула важность баланса мужской и женской энергий в отношениях. Выгорание, по её мнению, происходит не от усталости, а когда «программа» человека завершается, и ему становится «скучно», даже при внешнем успехе.

Она утверждает, что энергия управляет человеком: радость — признак верного пути, грусть — ошибочного. Она советует слушать себя, чтобы избежать выгорания, вызывающего гормональные сбои и проблемы со здоровьем.

По её словам, женщинам важно слышать себя и партнёра, общаться и действовать командой, используя вспомогательные инструменты вроде дневников, так как «мы разучились разговаривать». Она напрямую связывает сексуальное здоровье с психосоматикой, определяя секс как энергию и близость, которую нельзя купить. Эта энергия, влияющая на успех, запускает все внутренние механизмы. Эстер Вавилонская призвала соблюдать «правила Вселенной» для активации сексуальной энергии, которую она назвала «чистотой, творческой и профессиональной мотивацией, семейными ценностями и скромностью». Она также отметила, что, разучившись общаться жестами и глазами, люди теряют часть сексуального здоровья.

Эстер Вавилонская считает, что сексуальное здоровье — это чистота сознания. По её словам, обиды, недовольство и «низкие вибрации» ведут к проблемам. Она призывает разобраться в причинах своих состояний: «Почему произошла ситуация, как быть с этой ситуацией, почему она обидела, почему вызвала триггер, почему нет мотивации, почему идёт затуманенность сознания, почему не хочется?» Если человек чётко понимает себя и свой путь, у него «нет времени на то, чтобы сидеть и быть недовольным, и бегать по врачам».

Врач подчеркнула, что нарушение сна, тревога, негативные мысли, физическая вялость и сухость в теле — это симптомы, указывающие на внутренние проблемы. Она настаивает, что человек, как «живая душа», нуждается в «правильном питании», то есть в энергии. «Если у человека не получается, не собирается его пазл, значит, что-то у него происходит не так, с ним нужно поговорить», — сказала она, призывая не игнорировать сигналы бедствия и обязательно разговаривать, даже с родственниками, если нет возможности обратиться к специалисту. «Если есть голос, он должен быть услышан», — добавила она.

Эстер Вавилонская подчеркнула, что проблемы со здоровьем и «рассыпание» жизни происходят от нехватки микроэлементов и сбоев, вызванных, например, неправильными отношениями на работе.

Врач дала специфический совет женщинам: «Если мужчина спит, его нельзя будить», так как это нарушает выработку тестостерона, и ему потом трудно уснуть. Она призвала к взаимному уважению в паре, поскольку «когда нет взаимопонимания, это эмоциональные близости, конечно, идёт вся триада психосоматических реакций». По её мнению, эмоциональный голод приводит к саморазрушению и болезням.

Она заключила, что Всевышний даёт каждому здоровье при рождении, а трудности в жизни – это способ, которым высшие силы пытаются «поговорить» с человеком, побуждая его изменить свою жизнь.