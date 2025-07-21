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Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

First News Media18:16 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении представителей медиа по случаю 150-летнего юбилея азербайджанской национальной прессы.

Текст распоряжения опубликован на официальном сайте Президента АР.

Глава государства наградил журналистов «Почетным дипломом Президента Азербайджанской Республики», орденами «Эмек» 1-й и 3-й степеней и медалью «Терегги», также удостоил звания «Заслуженный журналист» и присудил персональные пенсии.

Согласно распоряжению, медалью «Терегги» награждены главный редактор информационного сайта 1news.az Кямаля Мамедова и журналист Саабханум Агаева, звания «Заслуженный журналист» удостоена Фарида Ризаева.

С полным списком награжденных можно ознакомиться здесь.

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