Президент: В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества

В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества.
Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.
Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.
