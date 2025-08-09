Президент: В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества

В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества.

Об этом заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью представителям азербайджанских медиа в Вашингтоне.

Глава государства подчеркнул, что они охватывают взаимное инвестирование, энергетику, транспортное сообщение, транзит, безопасность, искусственный интеллект, сотрудничество в сфере обороны и другие вопросы.