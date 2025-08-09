Премьер-министр Армении: Мирное соглашение знаменует собой начало нового этапа в отношениях между двумя странами

Подготовка и подписание мирного соглашения, в конечном счете, является началом нового этапа в отношениях между двумя странами и проявления уважения к суверенитету и территориальной целостности между нашими странами.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в проведенном в Вашингтоне совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.