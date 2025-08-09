Рубио: Поздравляем Азербайджан и Армению с новой эпохой мира

США отмечают сегодняшнее историческое мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

Заявление распространено Государственным департаментом.

«Президент Трамп пригласил обе стороны и выступил посредником в достижении соглашения, положившего конец конфликту, продолжавшемуся на протяжении десятилетий. Это возможность для обеих стран на акцентирование внимания к раскрытию экономического потенциала региона Южного Кавказа и продвижения вперед. И это принесет торговые соглашения и процветание американскому народу, а также Азербайджану и Армении. Мы поздравляем обе страны с новой эпохой мира», - заявил Рубио.