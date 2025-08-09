Турция приветствует прогресс в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией
Анкара приветствует достигнутый прогресс в направлении установления прочного мира между Азербайджаном и Арменией, а также зафиксированную сегодня, 8 августа в Вашингтоне политическую волю в этом контексте.
Об этом говорится в заявлении МИД Турции.
"В период, когда международные конфликты и кризисы усиливаются, этот шаг представляет собой чрезвычайно важное развитие с точки зрения обеспечения регионального мира и стабильности. Мы высоко оцениваем вклад, внесённый в этот процесс Администрацией США.
Открылась историческая возможность для установления мира и процветания на Южном Кавказе.
Турция, в свою очередь, продолжит вносить вклад в усилия по реализации этой возможности и будет поддерживать искренние усилия братского Азербайджана", - отмечается в заявлении.