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История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Фаига Мамедова14:06 - Сегодня
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

Одним из самых известных и древних видов декоративно-прикладного искусства Азербайджана является ковроткачество.

На первый взгляд схожие, эти образцы искусства на самом деле обладают чрезвычайно смысловым и богатым языком для тех, кто способен его понять. В коврах отражается не только мастерство ткачихи, но и её внутренний мир. В прошлом, когда сватались к девушке, старались почувствовать её внутренний мир, глядя на сотканные ею ковры.

Одним из идеальных мест для знакомства с этими завораживающими образцами искусства, безусловно, является Азербайджанский национальный музей ковра. Музей, открытый как для местных, так и для иностранных посетителей, обладает чрезвычайно богатой коллекцией, включающей ворсовые и безворсовые ковры.

Об интересе к таким старинным коврам 1news.az рассказала директор музея Амина Меликова.

По её словам, самый старый ковёр в музее, который в прошлом году принял более 150 тысяч посетителей, относится к XVII веку. Здесь также работают 14 ткачих. Эти мастерицы ткут реплики древних ковров, которые не дошли до наших дней.

Хотя мы не можем летать, как в сказках, на этих красочных коврах, представленных в музее, и каждый из которых обладает своей уникальной аурой, мы всё равно путешествуем в древние времена на их воображаемых крыльях. Нашим спутником в этом чудесном путешествии является гид музея Улькер Рагимзаде. Её знания в сочетании с юмором делают наш визит ещё более незабываемым и увлекательным.

По словам Улькер ханум, один из самых интересных экспонатов музея — ковёр с композицией «Дракон» XVII века, подаренный музею американским коллекционером. Коллекционер завещал, чтобы после его смерти этот ковёр был подарен азербайджанскому музею. «О нём позаботится его народ», — отметил он.

Одним из самых привлекательных экспонатов музея является «Ковёр, украденный у девушки» (Gızgarıdan xalça), подаренный итальянским коллекционером. Особенность этого ковра в том, что его бордюры, по сравнению с другими коврами, многочисленны и мелки. За этим юмористическим названием «Ковёр, украденный у девушки» стоят время, огромный труд и терпение, затраченные на его создание.

Одной из самых примечательных особенностей музея является использование шрифта Брайля в рамках проекта инклюзивного музея. Выпуклые, тактильные орнаменты небольшого размера и информационные таблички со шрифтом Брайля, предназначенные для людей с нарушениями зрения, обеспечивают доступность музея для всех.

Один из самых молодых, но не менее ценных экспонатов музея — «Ковёр Победы». Изначально была создана карта оккупированных в то время территорий. Затем, по мере их освобождения, каждое место на карте оживало благодаря орнаментам, характерным для этого региона, и ковёр приобрёл свой нынешний вид. Мотив «Рука об руку», которым завершается ковёр, символизирует единство. Это несёт в себе важное социальное послание: Карабах защищает весь Азербайджан.

1news.az представляет репортаж из Азербайджанского национального музея ковра.

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