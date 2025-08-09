 Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media00:56 - Сегодня
Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную Декларацию по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения, состоявшейся в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки.

Как сообщили в МИД АР, в Заявлении говорится:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки, заявляем следующее:

Мы, а также Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, стали свидетелями парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» министрами иностранных дел обеих стран. В этом контексте мы признали необходимость продолжения дополнительных шагов для подписания и последующей ратификации Соглашения, а также подчеркнули важность обеспечения и укрепления мира между нашими странами;

Мы также стали свидетелями подписания министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения совместного обращения в ОБСЕ о прекращении Минского процесса и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение;

Мы вновь подтвердили значимость открытия коммуникаций для внутреннего, двустороннего и международного транспортного сообщения между двумя странами с целью содействия миру, стабильности и благосостоянию в регионе и его окрестностях, на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия предусматривают беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и её Нахчыванской Автономной Республикой, а также взаимовыгодные международные и внутренние связи для Республики Армения;

Республика Армения будет сотрудничать с Соединёнными Штатами Америки и согласованными третьими сторонами для определения рамок проекта транспортного соединения «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния» (TRIPP) на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно прилагать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки;

Мы признаём необходимость вступления на путь светлого будущего, свободного от наследия прошлого конфликта, в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года. После конфликта, приведшего к глубоким человеческим страданиям, наконец созданы условия для установления добрососедских отношений между нашими государствами на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы с целью захвата территории. Эта реальность, не подлежащая пересмотру и не подлежащая пересмотру в будущем, открывает путь к завершению вражды между нашими странами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести как сейчас, так и в будущем;

Мы выражаем уверенность в том, что этот саммит станет прочной основой для продвижения взаимного уважения и мира в регионе;

Мы выражаем глубокую благодарность Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу за его искреннее гостеприимство в рамках проведения этого важного саммита и за его значимый вклад в продвижение нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Настоящая Декларация подписана 8 августа 2025 года в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки".

00:25

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент США Дональд Трамп и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали Совместное заявление о встрече лидеров Армении и Азербайджана в Вашингтоне.

Документ был подписан по итогам трехсторонней встречи.

Поделиться:
1588

Актуально

Политика

Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Политика

Президент Азербайджана: Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического ...

Политика

Президент Азербайджана: Высоко ценю личные отношения с Дональдом Трампом

Политика

Ильхам Алиев: Сегодня в азербайджано-американских отношениях открывается новая ...

Политика

Президент: Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану

Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена

Президент: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма

Франция поддерживает совместное заявление Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ

Выбор редактора

Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

«Хаос на экспорт»: почему Россия обречена быть вечным производителем кризисов

Новости для вас

Белый дом обнародовал график встреч Трампа с лидерами Азербайджана и Армении

В Армении подтвердили встречу Пашиняна, Трампа и Алиева

Ожидается подписание Совместной декларации между Президентом Ильхамом Алиевым и Премьер-министром Николом Пашиняном в Вашингтоне

Кобахидзе: Грузия готова содействовать диалогу между Арменией и Азербайджаном

Последние новости

Президент: Не сомневаюсь, что при изменении конституции Армении из нее будут исключены территориальные претензии к Азербайджану

Сегодня, 03:30

Ильхам Алиев: Движущей силой азербайджанофобии была администрация Байдена

Сегодня, 03:12

Президент: Азербайджан сегодня является одним из центров мультикультурализма

Сегодня, 03:11

Франция поддерживает совместное заявление Азербайджана и Армении о начале процесса роспуска Минской группы ОБСЕ

Сегодня, 03:02

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном установился мир

Сегодня, 02:58

Ильхам Алиев: Обсуждаются финансовые вопросы с американским Эксимбанком

Сегодня, 02:56

Президент Азербайджана: Сегодня мы являемся свидетелями поистине исторического дня

Сегодня, 02:47

Президент: В настоящее время азербайджанский природный газ поставляется в десять стран-членов НАТО

Сегодня, 02:45

Трамп и Путин встретятся 15 августа на Аляске

Сегодня, 02:39

Ильхам Алиев назвал 8 августа историческим днем, который будет иметь очень положительные последствия для всего региона

Сегодня, 02:26

Президент Азербайджана: Отмена несправедливой 907-й поправки в моем присутствии имеет символическое значение

Сегодня, 02:24

Президент Азербайджана: Высоко ценю личные отношения с Дональдом Трампом

Сегодня, 02:12

Президент: Если Азербайджан и Армения парафировали мирное соглашение, то его официальное подписание не должно затянуться

Сегодня, 02:11

Президент: В период администрации Байдена американо-азербайджанские отношения превратились в заложника отношений между Азербайджаном и Арменией

Сегодня, 02:08

Президент: Наша первая встреча с Президентом Трампом была сердечной и нацеленной на результат

Сегодня, 02:07

Президент Азербайджана: Запуск формата стратегического сотрудничества между Азербайджаном и США – историческое событие

Сегодня, 02:06

ЕС приветствует итоги встречи Президента Ильхама Алиева и премьер-министра Пашиняна в Вашингтоне

Сегодня, 01:57

Рубио: Поздравляем Азербайджан и Армению с новой эпохой мира

Сегодня, 01:49

Ильхам Алиев дал интервью азербайджанским СМИ - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 01:49

Президент: В Хартии о стратегическом партнерстве четко закреплены будущие направления сотрудничества

Сегодня, 01:48
Все новости
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ичеришехер — это не просто сердце старого Баку, это место, где каждый камень пропитан историей, а каждый поворот может удивить.08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

25 / 06 / 2025, 10:05
История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

История, скрытая в узелках: Видеорепортаж из Азербайджанского национального музея ковра

17 / 06 / 2025, 14:06
​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

​​​​​​​Группа Mamagama в гостях у 1news.az: «На какие-то явные результаты мы не подавались» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

30 / 05 / 2025, 11:40
Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Отец Национального героя Хокумы Алиевой: Я до сих пор не могу поверить в ее смерть – ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 04 / 2025, 09:30