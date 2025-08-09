Ильхам Алиев, Дональд Трамп и Никол Пашинян подписали совместное заявление - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

8 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян подписали Совместную Декларацию по итогам встречи Президента Азербайджанской Республики и Премьер-министра Республики Армения, состоявшейся в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки.

Как сообщили в МИД АР, в Заявлении говорится:

"Мы, Президент Азербайджанской Республики и Премьер-министр Республики Армения, встретившись 8 августа 2025 года в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки, заявляем следующее:

Мы, а также Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп, стали свидетелями парафирования согласованного текста «Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения» министрами иностранных дел обеих стран. В этом контексте мы признали необходимость продолжения дополнительных шагов для подписания и последующей ратификации Соглашения, а также подчеркнули важность обеспечения и укрепления мира между нашими странами;

Мы также стали свидетелями подписания министрами иностранных дел Азербайджанской Республики и Республики Армения совместного обращения в ОБСЕ о прекращении Минского процесса и связанных с ним структур. Мы призываем все государства-участники ОБСЕ поддержать это решение;

Мы вновь подтвердили значимость открытия коммуникаций для внутреннего, двустороннего и международного транспортного сообщения между двумя странами с целью содействия миру, стабильности и благосостоянию в регионе и его окрестностях, на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств. Эти усилия предусматривают беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и её Нахчыванской Автономной Республикой, а также взаимовыгодные международные и внутренние связи для Республики Армения;

Республика Армения будет сотрудничать с Соединёнными Штатами Америки и согласованными третьими сторонами для определения рамок проекта транспортного соединения «Маршрут Трампа ради международного мира и благосостояния» (TRIPP) на территории Республики Армения. Мы подтверждаем нашу решимость добросовестно прилагать усилия для достижения этой цели в кратчайшие сроки;

Мы признаём необходимость вступления на путь светлого будущего, свободного от наследия прошлого конфликта, в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года. После конфликта, приведшего к глубоким человеческим страданиям, наконец созданы условия для установления добрососедских отношений между нашими государствами на основе неприкосновенности международных границ и недопустимости применения силы с целью захвата территории. Эта реальность, не подлежащая пересмотру и не подлежащая пересмотру в будущем, открывает путь к завершению вражды между нашими странами. Мы решительно отвергаем и исключаем любые попытки мести как сейчас, так и в будущем;

Мы выражаем уверенность в том, что этот саммит станет прочной основой для продвижения взаимного уважения и мира в регионе;

Мы выражаем глубокую благодарность Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу за его искреннее гостеприимство в рамках проведения этого важного саммита и за его значимый вклад в продвижение нормализации двусторонних отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения.

Настоящая Декларация подписана 8 августа 2025 года в городе Вашингтон, Соединённые Штаты Америки".

