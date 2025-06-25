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«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Фаига Мамедова10:05 - Сегодня
«Волшебные свечи» и «Пупок джейрана»: Баку накрыла волна магазинов мистических товаров - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В последнее время на улицах Баку все чаще появляются магазины с загадочными и порой эксцентричными названиями — «Волшебные свечи», «Талисманы судьбы», «Энергия амулетов». Некоторые из них уже стали вирусными в TikTok, вызывая бурное обсуждение в сети.

Как сообщают наши читатели, внутри подобных лавок можно обнаружить самый разнообразный ассортимент: от свечей и амулетов до икон, рун, крестов и других атрибутов, предназначенных для проведения ритуалов.

Журналисты 1news.az решили лично проверить, что именно скрывается за витринами этих магазинов. Посетив несколько точек, мы столкнулись с нежеланием продавцов разрешить фото- и видеосъемку. Тем не менее, побывав в некоторых местах под видом обычных покупателей, мы убедились: товары действительно носят ритуальный и оккультный характер.

Особое внимание привлекли свечи в форме черепов и дьявольских фигур, оленьи шкуры, а также загадочные сферические объекты с интригующим названием — «пупок джейрана».

По словам продавцов, вся продукция поставляется из-за рубежа, а деятельность ведется в рамках действующего законодательства.

Журналист 1news.az также обратился в Государственный таможенный комитет с запросом: действительно ли ввоз подобных ритуальных предметов в страну никак не ограничивается? К сожалению, на момент подготовки материала официальный ответ получен не был.

Тем временем мы решили выяснить мнение самих жителей столицы — как они относятся к появлению таких необычных магазинов, кто и зачем приобретает подобные товары, а главное — верят ли люди в их «магическую» силу?

Результаты опроса оказались неоднозначными. Одни горожане отнеслись к теме с долей скепсиса, другие — с философским спокойствием. Некоторые респонденты подчеркнули, что не видят в подобных покупках ничего предосудительного. По их мнению, каждый человек волен следовать своим убеждениям, а потому осуждать таких покупателей — неуместно.

Значительная часть опрошенных высказалась резко отрицательно, отметив, что подобные действия с точки зрения религии являются недопустимыми. По их словам, ритуалы и атрибутика, предлагаемые в таких магазинах, противоречат духовным ценностям и способны сбить человека с правильного пути.

Интересно, что среди участников опроса нашлись и те, кто сам приобретал подобные предметы. Однако, как они признались, результат оказался разочаровывающим: никакой «магической силы» они не ощутили и считают такие покупки напрасной тратой денег.

Учитывая, что в ряде магазинов мы зафиксировали продажу икон, крестов и других предметов, имеющих отношение к христианской символике, мы обратились за комментарием в Русскую православную церковь. На наши вопросы ответил пресс-секретарь Бакинской и Азербайджанской епархии Константин Поминов.

По его словам, даже свечи, кресты и иконы, продаваемые в самой церкви, не обладают никакой магической силой. Они предназначены исключительно для молитвы: «То, что продаётся в этих лавках, я считаю просто мошенничеством. Церковь не верит в магию, Церковь верит только Богу. Эти магические ритуалы – что это такое, какая наука, кто дал описание того, что они несут в себе какую-то силу, какую-то помощь? Всё это чушь, это мошенничество чистой воды, это бизнес. Кто-то очень хорошо наживается на том, что народ духовно в какой-то мере не подкован. Люди просто делают деньги на невежестве, на людской боли, на страхах».

В заключение отметим, что, очевидно, растущий интерес к так называемым «магическим» товарам в Баку вызывает у общества широкий спектр реакций — от безобидного любопытства до глубокой обеспокоенности. Для одних такие предметы становятся символом надежды или попыткой найти опору, для других — способом извлечь прибыль. А кто-то видит в этом тревожный сигнал: подмену веры, здравого смысла и духовных ориентиров.

Наша задача — не выносить суждений и не становиться на чью-либо сторону. Но мы считаем важным напомнить: в вопросах, затрагивающих личные убеждения, особенно духовные, важно сохранять критическое мышление, уважать культурные и религиозные традиции, и не терять способности отличать веру от коммерции.

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