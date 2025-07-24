Новая инвестиция SOFAZ в Италии - эволюция партнёрства от углеводородов к устойчивой энергетике - ФОТО - ВИДЕО

18 июля в Риме состоялась церемония заключения сделки между Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики (SOFAZ) и Enfinity Global с участием представителей итальянского правительства, дипломатов и СМИ.

В мероприятии приняли участие исполнительный директор SOFAZ Исрафил Мамедов, глава европейского подразделения Enfinity Global Хулио Фурнье Фисас и директор департамента защиты рынков министерства предпринимательства и программы «Сделано в Италии» Амедео Тети.

В рамках сделки SOFAZ приобрёл 49%-ю долю в портфеле солнечных электростанций общей мощностью 402 МВт, принадлежащем Enfinity Global. При этом компания сохранила контрольный пакет в размере 51% и продолжит долгосрочное управление активами.

Инвестиционный портфель включает 14 солнечных электростанций, расположенных в регионах Лацио и Эмилия-Романья, как действующих, так и находящихся на этапе строительства. Вся произведённая электроэнергия будет реализовываться на основе долгосрочных договоров купли-продажи электроэнергии (PPA), что обеспечивает стабильность тарифов для потребителей и прогнозируемые денежные потоки для инвесторов.

Ожидается, что ежегодная выработка составит около 685 млн кВт·ч, что позволит сократить выбросы CO₂ примерно на 184 950 тонн в год и обеспечить энергией почти 250 тысяч итальянских семей. Эта инвестиция отвечает стратегическим целям SOFAZ как долгосрочного инвестора, обеспечивая географическую диверсификацию в Европе, создавая стабильный и индексированный на инфляцию источник дохода, а также внося вклад в глобальный энергетический переход.

От углеводородов к электронам

На протяжении десятилетий сотрудничество между Азербайджаном и Италией строилось вокруг нефтегазового сектора, трубопроводной инфраструктуры и вопросов энергетической безопасности. Новая инвестиция SOFAZ знаменует собой переход партнёрства на качественно новый уровень – от углеводородов к устойчивой энергетике, от молекул к электронам.

Проект способствует обеспечению Италии конкурентоспособной и чистой энергией для удовлетворения растущих потребностей страны, поддерживает локальное экономическое развитие и энергетическую безопасность населения, а также отвечает национальным приоритетам Италии в области декарбонизации и общеевропейскому плану REPowerEU, нацеленному на сокращение зависимости от импорта ископаемых ресурсов и ускорение перехода к возобновляемым источникам энергии.

Италия – один из ключевых инвестиционных рынков SOFAZ

Италия занимает четвёртое место среди стран с наибольшим объёмом инвестиций в портфеле SOFAZ. Общий объём инвестиций Фонда в Италию превышает 3 млрд долларов США и включает вложения как в традиционные финансовые инструменты, так и в альтернативные активы – инфраструктуру, недвижимость и частные акции.

Так, в феврале этого года SOFAZ вложил 34,5 млн евро в ведущего оператора высокоскоростных железных дорог Италии – компанию Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A (Italo) через инвестиционный фонд под управлением Global Infrastructure Partners (GIP), входящей в состав американской корпорации BlackRock.

Компания Italo, основанная в 2012 году, стала первым частным оператором высокоскоростных пассажирских железных дорог в Италии и занимает лидирующие позиции в этом секторе. Парк Italo включает 25 поездов AGV 575 и 26 поездов Italo EVO, способных развивать скорость до 360 км/ч, обслуживая маршруты в 54 городах Италии, включая стратегический коридор Милан – Рим.

В 2024 году глобальная транспортно-логистическая компания MSC приобрела около 50% акций Italo у GIP. Оставшиеся 50% принадлежат GIP, совместным инвесторам, а также фондам под управлением GIP, в числе которых находится и SOFAZ. Italo отличается высокими операционными показателями и значительным потенциалом роста на фоне растущего спроса на устойчивые транспортные решения, а инвестиция SOFAZ имеет стратегическое значение для диверсификации портфеля за счёт вложений в долгосрочные инфраструктурные активы.

ESG-ориентированная стратегия

SOFAZ был создан с миссией аккумулирования доходов от исчерпаемых природных ресурсов и их превращения в устойчивый источник дохода для нынешнего и будущих поколений Азербайджана. В 2024 году Фонд отметил своё 25-летие и на сегодняшний день управляет активами свыше 66 млрд долларов США, что превышает 90% ВВП страны. Доходность инвестиционного портфеля в 2024 году составила 6%.

Следуя принципам долгосрочного институционального инвестора, SOFAZ реализует устойчивую и гибкую инвестиционную стратегию с высокодиверсифицированным портфелем, включающим более 50 стран и все основные классы финансовых активов. Фонд отслеживает глобальные макроэкономические тренды, включая энергетический переход, цифровизацию, развитие транспортно-логистической сферы, и продолжает оценку возможностей совместных и прямых стратегических инвестиций.

В 2024 году SOFAZ перешёл от базового этапа интеграции ESG к активной реализации ESG-подходов во всём инвестиционном портфеле. Была внедрена единая методология ESG due diligence (проверки благонадёжности) для всех новых инвестиций в прямые активы и недвижимость. Методология включает оценку четырёх ключевых направлений: структура фирмы, стратегия, взаимодействие и уровень риска. Такой подход обеспечивает глубокое понимание ESG-стратегий управляющих фондов и компаний и позволяет минимизировать потенциальные риски.

По итогам 2023 года уровень выбросов углерода по долговым инструментам и акциям портфеля SOFAZ был ниже соответствующего бенчмарка. Кроме того, 61% компаний в портфеле акций способствовали достижению гендерного равенства, 36% – экономическому развитию, а 35% – борьбе с изменением климата в рамках Целей устойчивого развития ООН.

Прозрачность в портфеле прямых инвестиций достигла 72% (среднерыночный уровень – 9%), в недвижимости – 73% (среднерыночный – 11%), что свидетельствует о высоком качестве управления активами Фонда.

SOFAZ также внедрил систему голосования по доверенности (proxy voting) в сегменте публичных акций, что позволило участвовать в 671 голосовании на 86 собраниях акционеров в 18 странах, охватывая широкий спектр вопросов экологии, социальных инициатив и корпоративного управления. Это укрепляет роль SOFAZ как активного и ответственного акционера, способствующего повышению качества корпоративного управления и реализации ESG-целей инвестируемых компаний.

Инвестиции SOFAZ в солнечную энергетику Италии и высокоскоростные железные дороги через Italo свидетельствуют о стратегической трансформации Фонда в сторону устойчивых, высокодоходных и диверсифицированных активов, соответствующих глобальным трендам. Эти шаги укрепляют финансовую стабильность Азербайджана, поддерживают энергетический переход Европы, углубляют двустороннее экономическое партнёрство и обеспечивают реализацию ключевой миссии SOFAZ – приумножение национальных богатств ради будущих поколений.

Источник: Trend