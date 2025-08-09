Никол Пашинян: Это исторический день и успех для нашего региона

Поистине это исторический день и успех для наших стран и для нашего региона. Весь мир также выиграет от этого, поскольку это означает мир в регионе и более справедливый мир.

Об этом сказал премьер-министр Армении Никол Пашинян в проведенном в Вашингтоне совместном заявлении для прессы с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и Президентом США Дональдом Трампом.

«Мы будем работать вместе на равных в контексте завершения и реализации «Маршрута процветания и мира Трампа», - подчеркнул премьер-министр Армении.